Motores Group 1 Portugal com Jerez e Braga no ‘menu’ em 2020 Por

A Gala de apresentação das competições da Race Ready foi a oportunidade para conhecer os contornos do calendário do Group 1 Portugal para este ano.

Num evento que serviu para galardoar os vencedores da época passada Diogo Ferrão deu a conhecer o perfil de uma competição que atraiu bastante interesse em 2019, e que se propõe fazer ainda melhor na temporada que se aproxima.

Tudo se irá iniciar com um Test Day no Autódromo do Estoril, a 13 e 14 de março. Uma jornada de ensaio ideal, já que um mês depois o circuito do concelho de Cascais serve de ‘palco’ à primeira prova da época, a 25 e 26 de abril.

Segue-se a facultativa deslocação a Pau (França) a 30 e 31 de maio, já que não pontua para esta competição destinada a carros de turismo de outras épocas, antecedendo a visita ao Autódromo Internacional do Algarve a 11 e 12 de julho.

Após a paragem de verão o Group 1 Portugal está de regresso, com uma incursão pelo norte no Circuito de Braga a 12 e 13 de setembro, antecedendo a segunda ‘saída’ internacional, em Jerez de La Frontera, que a 17 e 18 de outubro é uma das novidades do calendário da competição, num evento que leva também a Fórmula 1 Histórica ao traçado andaluz.

Encerra a temporada a segunda visita do ano ao Estoril com os já tradicionais 250 Km, marcados para 21 e 22 de novembro.

A Race Ready aproveitou para anunciar também a avaliação de uma alteração nas partidas com a formação de dois grupos, bem como a continuidade da Atomic Shop como patrocinador principal do Group 1 Portugal, que proporciona aos vencedores de cada categoria cheques para compra de material de competição nas lojas daquela marca.

Ficam aqui algumas imagens que marcaram a época passada desta competição.