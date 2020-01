Motores M-Sport Ford ‘campeã’ da regularidade Por

A M-Sport Ford pode não estar na discussão das vitórias no Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) desde a saída de Sebastien Ogier, mas é das equipas oficiais mais consistentes na competição.

No recente Rali de Monte Carlo a formação de Malcolm Wilson somou a sua 250ª prova consecutiva a terminar nos pontos, como foi o caso do evento monegasco, onde Esapekka Lappi foi quarto e Teemu Suninen oitavo.

A série de provas a pontuar no WRC da marca da oval começou há 18 anos, quando Carlos Sainz e Colin McRae conseguiram o terceiro e o quarto lugares no Monte Carlo de 2002, então com os Ford Focus RS WRC.

No total foram 22 pilotos e 28 navegadores a contribuírem para as 250 provas a pontuar, caminho no qual a M-Sport conquistou sete títulos mundiais, três de construtores, dois de pilotos e navegadores, 50 vitórias e 185 pódios.

Por tudo isto Malcolm Wilson só tem razões para estar contente: “É qualquer coisa pela qual me sinto extremamente orgulhoso, e acredito que este recorde não seja batido por muito tempo, mesmo nunca. É um verdadeiro testamento desta equipa incrível, especialmente quando penso que não havia Rally 2 (que permite concorrentes regressarem à prova no dia seguinte a um abandono) na época onde esta série doi iniciada”.