Fórmula 1 Grande Prémio da China oficialmente adiado Por

Aquilo de que já se falava há algum tempo, sobretudo depois do cancelamento da prova de Fórmula E em Sanya, o Grande Prémio da China de Fórmula 1 não deverá lugar este ano em Xangai.

Tal como no evento da competição de monolugares elétricos, a corrida de F1 prevista para 19 de abril deve o seu cancelamento devido à epedima de coronavirus que graça pelo grande país asiático.

A situação sanitária da China obrigou o promotor a comunicar um pedido para adiar a prova. O que, face aos constrangimentos de calendário da disciplina máxima, obriga a Federação Internacional do Automóvel (FIA) a, para já, adiar o Grande Prémio.

“O promotor do GP da China, a Juss Sports Group, pediu oficialmente para que esta corrida seja adiada”, declarou a federação chinesa de desporto motorizado em comunicado, onde refere: “A FIA e a F1 decidiram aceitar o pedido oficial dos promotores e cancelar o Grande Prémio da China. O motivo são as inquietudes de saúde e da OMS, que trata o coronavírus como uma urgência sanitária mundial. A FIA e a F1 tomaram medidas para garantir a segurança do pessoal, dos participantes e do público”.

Para já o Grande Prémio foi adiado, mas o mais provável é que seja cancelado, pois será improvável que se venha a realizar numa data posterior.

“A FIA e a F1 continuam a trabalhar estreitamente com as equipas, os promotores e as autoridades e as autoridades locais para avaliar a situação. Nós levamos o tempo necessário para estudar a viabilidade de datas alternativas potenciais mais tarde no ano se a situação melhorar”, lê-se no mesmo documento.

A China já anulou numerosos eventos no seu país, e esta situação junta mais um à lista. Neste momento mais de 45 mil pessoas foram contaminadas pelo coronavírus, só 44 mil em território chinês.