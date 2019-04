Mundo Governo do Sri Lanka decreta estado de emergência a partir da meia-noite Por

O Sri Lanka decretou hoje a entrada em vigor do estado de emergência a partir da meia-noite (19:30 em Lisboa) em nome da “segurança pública”, após os ataques no domingo de Páscoa que fizeram 290 mortos e 500 feridos, anunciou a Presidência cingalesa.

O estado de emergência visa fortalecer a ação das forças de segurança, dando-lhes poderes especiais.

“Isso foi decidido a fim de permitir que a polícia e as três forças (armadas) garantam a segurança pública”, disse a Presidência da ilha do sul da Ásia num comunicado.

Colombo também declarou um dia de luto nacional na terça-feira.

As autoridades cingalesas também bloquearam as principais redes sociais no país.

O bloqueio incluiu o Facebook e seus serviços WhatsApp e Instagram e foi anunciado pelo portal oficial de notícias do Governo, que citou a disseminação de “notícias falsas” online.

O observatório NetBlocks disse que detetou um bloqueio intencional de plataformas populares da internet, incluindo o YouTube, o Snapchat e o Viber. O Twitter aparentemente não foi afetado.

As autoridades provavelmente temeriam que a disseminação de conteúdo inflamatório pudesse provocar mais violência no Sri Lanka, uma nação insular de maioria budista que tem minorias hindus, muçulmanas e cristãs e uma longa história de conflitos étnicos e sectários.

As oito explosões de domingo mataram, pelo menos, 290 pessoas, entre as quais um português residente em Viseu, e provocaram 500 feridos.

A capital do país, Colombo, foi alvo de pelo menos cinco explosões: em quatro hotéis de luxo e uma igreja.

Duas outras igrejas foram também alvo de explosões, uma em Negombo, a norte da capital e onde há uma forte presença católica, e outra no leste do país.

A oitava e última explosão teve lugar num complexo de vivendas na zona de Dermatagoda.

As primeiras seis explosões ocorreram “quase em simultâneo”, pelas 08:45 de domingo (03:15 em Portugal), de acordo com fontes policiais citadas por agências internacionais.

O número de pessoas detidas relacionadas com os ataques, que não foram ainda reivindicados, também aumentou de 13 para 24, disse à agência de notícias francesa France-Presse (AFP) o porta-voz da polícia Ruwan Gunasekera.

A polícia também informou hoje que uma bomba artesanal foi descoberta e desativada no domingo, perto do principal aeroporto de Colombo.