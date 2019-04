Líder católico do Sri Lanka diz que atentados são “insulto à humanidade”

O líder católico do Sri Lanka descreveu hoje como um “insulto à humanidade” os ataques no domingo de Páscoa cometidos por homens-bomba contra três igrejas e três hotéis de luxo, nos quais morreram 253 pessoas.

O arcebispo de Colombo, Malcolm Ranjith, celebrou uma missa na capital que foi transmitida em direto pela televisão, após o cancelamento de todos os serviços públicos nas igrejas por medo de novos ataques.

Uma vigília foi também realizada sob alta vigilância em frente à igreja de Santo António, na capital, prédio que foi atacado no domingo anterior por um homem-bomba, matando dezenas de fiéis.

O prelado começou a missa pedindo paz e unidade naquela nação multiétnica do sul da Ásia.

“O que aconteceu no último domingo é uma imensa tragédia, um insulto à humanidade”, disse o arcebispo. Ele pediu aos fiéis que demonstrem bondade para com os outros, como sinal de respeito por todas as vítimas desses ataques, que também causaram cerca de 500 feridos.

Desde os atentados de há uma semana, reclamados pelo Estado Islâmico, a polícia tem feito rusgas e desativado dezenas de explosivos.