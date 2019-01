Governo de Moçambique pode obter melhores condições na reestruturação da dívida

A consultora FocusEconomics considerou hoje que a acusação judicial norte-americana no caso das dívidas ocultas pode abrir a possibilidade de Moçambique conseguir um acordo mais favorável nas negociações sobre a reestruturação da dívida soberana.

“O caso é significativo porque pode abrir a possibilidade de obter condições mais favoráveis nas negociações para a reestruturação da dívida”, lê-se na análise deste mês às economias da África subsaariana, enviada aos clientes e a que a Lusa teve acesso.

Para os analistas desta consultora sediada em Barcelona, a perspetiva de evolução da economia moçambicana é apresentada como ‘Favorável’, apesar de os dados macroeconómicos disponíveis mostrarem que “a fraca dinâmica de crescimento do terceiro trimestre manteve-se no último trimestre do ano passado”.

“A atividade económica manteve-se em linha com a média do terceiro trimestre e apesar de a confiança dos empresários ter recuperado, em novembro, do valor mais baixo dos últimos 12 meses, a média do último trimestre do ano deverá ter sido mais baixa que a do terceiro trimestre, o que indica uma atividade privada limitada”, dizem os analistas.

O crescimento económico deve acelerar este ano, “principalmente à custa de um aumento das despesas de capital”, mas o peso da dívida continua a limitar a perspetiva de evolução da economia, que deverá crescer 3,8 por cento este ano e 4,3 por cento em 2020.