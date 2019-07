Governo de Cabo Verde repudia ataque a autarca da capital e apela à serenidade

O Governo cabo-verdiano repudiou hoje o atentado ao presidente da Câmara Municipal da Praia, Óscar Santos, considerando que este “ato ignóbil” em nada representa a imagem do país e apelou à serenidade.

“O Governo repudia em absoluto este ato ignóbil e que em nada representa a imagem do país. Cabo Verde é um país em que a paz social prevalece. Apelamos à serenidade de todos, pois a estabilidade social é o maior ativo do país”, escreveu o Governo cabo-verdiano, numa nota enviada à imprensa.

No mesmo documento, o executivo adiantou que “as autoridades estão a levar a cabo todos os trâmites de forma a capturar rapidamente os autores deste ato”.

E também deixou “uma palavra de solidariedade ao presidente de câmara e à sua família, desejando um rápido restabelecimento”.

O presidente da Câmara da Praia, Óscar Santos, eleito pelo Movimento para a Democracia (MpD, no poder) foi hoje baleado no braço direito quando estaria a chegar ao ginásio que frequenta há vários anos na zona do Palmarejo Baixo.

O autarca terá sido baleado pelas costas, com um único tiro por encapuzados, que fugiram do local, e foi socorrido por funcionários do ginásio antes de ser transportado para o Hospital Agostinho Neto.

De acordo com o diretor clínico do Hospital Agostinho Neto (HAN), Vítor Costa, o autarca sofreu uma lesão no braço, com fratura do úmero direito, mas está estável e sem lesões que possam ameaçar a sua vida.

Vítor Costa avançou que os colegas da especialidade estão a discutir para definirem se será necessário alguma intervenção cirúrgica, mas garantiu que ainda hoje o autarca da capital cabo-verdiana vai ter alta médica.

A Polícia Judiciária esteve no local do ataque para recolher provas.