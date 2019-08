Governo angolano prepara concurso para nova refinaria de petróleo no Soyo

O governo angolano vai lançar em breve um concurso público internacional para a construção de uma nova refinaria de petróleo no município do Soyo, província do Zaire.

O pré-anúncio do ministério dos Recursos Minerais e Petróleos (MIREMPET), a que a Lusa teve acesso, refere que o concurso será lançado “no decurso do ano corrente”.

O MIREMPET comunicará “em breve” o calendário para apresentação do projeto e a data de lançamento do concurso, incluindo o programa e o caderno de encargos, adianta o documento.

A nova refinaria de petróleo do Soyo terá uma capacidade de processamento até 100 mil barris de petróleo bruto por dia, segundo uma fonte oficial.

Com a construção de três novas refinarias (Soyo, Cabinda e Lobito ) e a requalificação da instalação de Luanda, que data dos anos 60, para poder triplicar a produção de gasolina, Angola terá capacidade para cobrir a procura interna anual e dos próximos dez a 20 anos, adiantou a mesma fonte.

A construção da refinaria de Cabinda, que deverá ter uma capacidade diária de produção de 60 mil barris de petróleo bruto, foi adjudicada ao consórcio United Shine, com 90 por cento do capital social, em parceria com a Sonangol Refinação – Sonaref (10 por cento).

A refinaria do Lobito, na província angolana de Benguela, no litoral sul do país, num investimento inicial de 10.000 milhões de dólares (8.700 milhões de euros), prevê o processamento diário de cerca de 200 mil barris de crude, criando 10 mil postos de trabalho diretos e indiretos.