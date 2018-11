Governo angolano adjudica construção da Refinaria de Cabinda ao consórcio United Shine

A construção da Refinaria de Cabinda, que deverá ter uma capacidade diária de produção de 60 mil barris de petróleo bruto diária, foi adjudicada ao consórcio United Shine, em parceria com a Sonangol Refinação – Sonaref.

Em comunicado a que a agência Lusa teve hoje acesso, a Sonangol, petrolífera estatal angolana, refere que a United Shine tem uma participação de 90 por cento e a Sonaref 10 por cento do respetivo capital social.

A nota, que não refere as empresas que constituem o consórcio United Shine, salienta que a abertura do concurso internacional para a construção da Refinaria de Cabinda e do Lobito arrancou no quarto trimestre de 2017, tendo sido apuradas, na primeira fase, 28 das 68 empresas e consórcios que manifestaram interesse de investimento.

Na segunda fase, foram selecionadas sete candidatas, que foram submetidas a uma avaliação da sua condição jurídico-legal, competências técnicas e financeiras, realizada por uma “entidade independente e de reconhecida reputação internacional”.

A construção destas refinarias decorre no âmbito da estratégia de desenvolvimento da atividade de refinação de petróleo bruto em Angola.