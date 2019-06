Google Google inicia atualização de imagens do Street View em Portugal com tecnologia HD Por

A Google anunciou hoje que irá recolher novas imagens para a funcionalidade Street View em Portugal de modo a manter atualizado o Google Maps. Carros do Street View irão percorrer diversos locais de norte a sul, do interior ao litoral, incluindo ilhas. Captura de imagens será realizada através das novas câmaras com tecnologia HD.

A partir dos próximos dias, a gigante da Internet irá proceder à recolha de imagens de 360 graus em múltiplas cidades e estradas portuguesas de Portugal Continental bem como nos arquipélagos dos Açores e Madeira para renovar imagens já preexistentes ou para fotografar regiões ou locais turísticos ainda não abrangidos em recolhas anteriores.

A recolha será feita, pela primeira vez, em Portugal com os novos carros do Street View onde estão incorporadas as novas câmaras com tecnologia HD. As novas câmaras capturam imagens de qualidade superior, o que resulta num ótimo contraste de tom e cor, mais sensibilidade à luz e proporcionam menos necessidade de correções aquando da respetiva publicação no Google Maps.

Com esta tecnologia, é possível capturar imagens em condições de baixa luminosidade, ou seja, no início do dia e no final da tarde. Duas câmaras pequenas foram adicionadas debaixo do sistema de câmaras principal para capturar imagens com mais qualidade de itens como nomes de ruas, empresas e endereços. Com estas câmaras, é possível usar rede neural e machine learning para resultados mais precisos.

O Street View é uma funcionalidade muito popular no Google Maps que está disponível em mais de 80 países em todo o mundo. Esta funcionalidade permite aos utilizadores explorarem e navegarem de forma virtual uma zona ou um bairro através de imagens panorâmicas ao nível da rua. A mesma está ainda disponível no Google Earth e no Google Maps para Mobile.

Os utilizadores do Google Maps, bem como os donos de negócios e de lojas que confiam nos mapas pedem, frequentemente, para manter as imagens do Street View atualizadas. Além de imagens de estradas vir ainda a registar alguns pontos de interesse (a pedido de organizações e entidades de turismo local, através do StreetView backpack, conhecido por Trekker, que permite recolher imagens 360 graus em locais inacessíveis aos carros).

A Google promete que fará um grande esforço para proteger a privacidade, ao mesmo tempo que permite a todos os utilizadores beneficiarem do Street View.

Antes da publicação das imagens, a Google desfoca as caras de pessoas e as matrículas de carros que possam aparecer nas imagens de modo a proteger a privacidade das mesmas. E mesmo, depois de publicadas as imagens, qualquer utilizador, através da opção “comunicar um problema” que aparece no canto inferior de cada imagem, pode solicitar a remoção dessa imagem ou sinalizar algum problema.