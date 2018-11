Motores Gonçalo Inácio de regresso no Rali das Camélias Por

Gonçalo Inácio está de regresso ao Peugeot 208 R2 no Rali das Camélias, que irá novamente para a estrada após anos de ausência do panorama automobilístico nacional.

A prova, organizada pelo Clube de Motorismo de Setúbal, será aproveitada pelo piloto lisboeta para voltar a guiar o carro da equipa Inse Motor, pela qual fez a sua estreia nos R2 no Rali Vidreiro.

Desde o evento da Marinha Grande que Gonçalo Inácio não compete, pelo que efetuou um pequeno teste com a equipa de Sintra, procurando fazer uma rápida adaptação ao Peugeot e reencontrar ritmo competitivo.

“É com uma enorme satisfação que participo no mítico Rali das Camélias, que no passado pertenceu ao calendário do ‘Mundial’ de Ralis. Estou muito entusiasmado por voltar à competição após um ano de pausa e logo tão perto de casa, dos meus patrocinadores, família e amigos”, reflete o piloto lisboeta.

Para Gonçalo Inácio a prioridade neste evento é obter o melhor resultado possível dentro da sua categoria: “O objetivo deste rali passa por desfrutar ao máximo, terminar a prova, sendo que irei lutar pela melhor posição nas duas rodas motrizes e claro, usufruir das capacidades do Peugeot 208 R2 da equipa Inside Motor. Quero agradecer a todos os patrocinadores e parceiros que tornaram o meu regresso possível e ao Paulo Leones

por aceitar o convite de ser o meu navegador”.

O Rali das Camélias vai para a estrada dia 1 de dezembro pelas 8h00 nos Jardins do Casino no Estoril para as três primeiras provas especiais de classificação do rali – Cascais, Sintra e Mafra. Já durante a tarde irá decorrer uma dupla passagem em Codeçal e Livramento, antes do pódio final novamente no Estoril, completando os 215 kms de percurso total de prova.