Golfista Melo Gouveia fecha primeira volta do Open de Espanha no 42.º lugar

O português Ricardo Melo Gouveia é um dos golfistas classificados na 42.ª posição do Open de Espanha, após terminar a primeira volta com 70 pancadas, uma abaixo do par.

Na primeira ronda do torneio pontuável para o European Tour, Melo Gouveia registou quatro ‘birdies’ (uma pancada abaixo do par) e três ‘bogeys’ (uma acima).

Pedro Figueiredo está no 67.º lugar, logo abaixo do ‘cut’ provisório, após completar a primeira ronda com 71 ‘shots’ e igualando o par, com quatro ‘birdies’, dois ‘bogeys’ e um duplo ‘bogey’ (duas pancadas acima do par).

O Open de Espanha, que decorre até domingo, no Club de Campo Villa de Madrid, é liderado pelo norueguês Kristian Krogh Johannessen, que fechou a primeira volta com 63 pancadas, oito abaixo do par.