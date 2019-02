Funcionários da Autoeuropa satisfeitos com novos horários

Os trabalhadores da Autoeuropa estão satisfeitos com os novos horários de trabalho de 19 turnos por semana e não tem havido quaisquer sinais de descontentamento, garantiu hoje à agência Lusa o coordenador da Comissão de Trabalhadores, Fausto Dionísio.

“Os trabalhadores da Autoeuropa preferem estes novos horários, de 19 turnos por semana, aos anteriores, de 17 turnos”, disse Fausto Dionísio, assegurando que a Comissão de Trabalhadores não tem conhecimento de eventuais sinais de descontentamento.

Além da compensação financeira pelo trabalho aos sábados e domingos, remunerado a 100 por cento, os trabalhadores da Autoeuropa continuam a gozar duas folgas por semana, incluindo dois fins de semana completos todos os meses.

Segundo revelou o jornal Eco, em reunião com a administração da empresa os sindicatos terão tentado que fosse fixado um prazo para a vigência do horário atual, mas a administração manifestou a intenção de manter o esquema de 19 turnos por semana enquanto se mantiver o ritmo de produção dos últimos meses.

A fábrica de automóveis do grupo Volkswagen em Palmela implementou os novos horários de laboração contínua para dar resposta ao elevado volume de produção do T-Roc, o novo veículo produzido na Autoeuropa desde meados do ano passado.

Em declarações à agência Lusa, o coordenador da Comissão de Trabalhadores, Fausto Dionísio, confirmou também a informação avançada por alguns órgãos de comunicação social da área económica, sobre o prolongamento da produção do Volkswagen Sharan por mais dois anos.

A produção do monovolume Volkswagen Sharan deveria ser descontinuada em 2020, mas a Volkswagen decidiu continuar a fabricar este veículo até 2022, prevendo-se que a produção vá sendo ajustada em função das encomendas.

A agência Lusa tentou ouvir a administração da fábrica de Palmela mas ainda não foi possível.