Frederico Silva eliminado na primeira ronda do ‘challenger’ de Jerusalém

O tenista português Frederico Silva foi hoje eliminado na primeira ronda do torneio de Jerusalém, de categoria ‘challenger’, ao perder em dois ‘sets’ com o búlgaro Dimitar Kuzmanov.

Frederico Silva, 325.º classificado do ranking mundial, perdeu com os parciais de 6-2 e 7-6 (7-2), diante de um adversário que é 330.º da hierarquia da ATP, cinco lugares acima do português, após uma hora e 40 minutos de encontro.

No torneio israelita está também o português Gonçalo Oliveira (254.º do mundo), que, depois ter ficado isento na primeira ronda, irá defrontar, precisamente, Kuzmanov, na segunda ronda da prova israelita em piso duro, em encontro agendado para quarta-feira.