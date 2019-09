Fotógrafo português Fernando Marante vence prémio da Paris Photo

o português Fernando Marante foi anunciado hoje como um dos vencedores do prémio Carte Blanche – Étudiants atribuído pela Paris Photo, uma das maiores feiras internacionais de fotografia que decorrerá entre 07 e 10 de novembro na capital francesa.

A Paris Photo deu a conhecer esta manhã, em Paris, as novidades da sua próxima edição, assim como os vencedores do prémio Carte Blanche – Étudiants, um galardão destinado aos jovens talentos de escolas europeias, atribuído pela organização deste salão internacional em parceria com a Picto Foundation e a SNCF, empresa de transportes ferroviários em França.

“[Este prémio] É um encorajamento logo à partida. A Paris Photo é a maior feira de fotografia do mundo e ser selecionado por uma das suas secções é uma enorme motivação até porque o júri tem figuras muito importantes”, afirmou Fernando Marante, em declarações à agência Lusa.

Fernando Marante concluiu em 2017 a sua formação no Ar.Co – Centro de Arte & Comunicação Visual, apresentando no concurso Carte Blanche – Étudiants a sua série de fotos “The question concerning the thing”, onde propõe uma reflexão sobre os mecanismos de pensamento usados para determinar o que é uma coisa e o processo experimental de captação das imagens.

Além do artista português, foram ainda distinguidos mais três projetos – todos do Reino Unido -, entre candidaturas vindas de mais 200 escolas europeias de fotografia.

Os vencedores deste prémio vão ver os seus trabalhos expostos em ecrãs gigantes na Gare du Nord, uma das maiores estações de comboios parisienses, entre 10 de outubro a 20 de novembro, e ainda num espaço dedicado durante a Paris Photo, que decorre no Grand Palais.

Mesmo não sendo comum mostrar obras em estações de comboios, o artista está confiante de que as suas obras se adaptam ao espaço. “O meu trabalho tem uma natureza muito pictórica, com a natureza da própria imagem, portanto parece-me que as minhas imagens se podem adaptar bem a um espaço público como este”, explicou Fernando Marante.

Antes destas apresentações na capital francesa, a exposição “The question concerning the thing” vai estar patente de 19 de setembro a 26 de outubro na Galeria Módulo, em Lisboa. O fotógrafo reconhece que a passagem por Paris será “importante”.

“É importante chegar a outros públicos. Em Portugal as coisas correm bem, mas o universo é limitado. Poder mostrar o trabalho em Paris, traz contactos e expor o trabalho a colecionadores e pessoas interessadas”, indicou Fernando Marante.

A Paris Photo vai reunir 213 expositores de 31 países diferentes onde vão estar representados mais de 1000 fotógrafos de todo o mundo. As galerias lisboetas Carlos Carvalho e Filomena Soares vão marcar presença nesta edição. Em 2020, esta mostra vai realizar-se pela primeira vez em Nova Iorque, entre 2 a 5 de abril.