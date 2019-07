Fornecimento de energia restaurado em Nova Iorque após cinco horas de apagão

A falha no fornecimento de energia que ocorreu na noite de sábado em Nova Iorque, nos Estados Unidos, já foi resolvida, ao fim de cinco horas de apagão, informou hoje a companhia de energia Com Edison.

A empresa declarou que a energia foi restaurada para clientes e empresas no centro de Manhattan e no Upper West Side por volta da meia-noite de sábado, horário local (05:00 em Lisboa).

Funcionários da Con Edison afirmaram que problemas numa subestação causaram a falta de energia às 18:47, no horário local (23:47 em Lisboa), afetando 73.000 clientes por cinco horas ao longo de 30 quarteirões, da Times Square à 72ª Street e Broadway, e que atingiu ainda o Rockefeller Center.

As ruas ficaram lotadas de pessoas com telemóveis e lanternas acesas, numa cacofonia de sirenes e buzinas do tráfego que ficou completamente parado.

As operações no metro chegaram a ser interrompidas nas estações de Columbus Circle, Rockefeller Center, Hudson Yards e Fifth Avenue, na 53ª Street.

O corte de energia interrompeu as atividades do comércio em geral, como nos restaurantes, e nos espetáculos da Broadway.

A empresa Con Edison declarou que uma investigação determinará a causa exata do apagão, que o governador de Nova York, Andrew Cuomo, classificou de “inaceitável”.

O autarca da cidade de Nova Iorque, Bill de Blasio, deixou a campanha presidencial no estado de Iowa e retornou para a cidade que estava às escuras.