Motores Ford e Porsche com decorações especiais para Le Mans Por

A Ford vai adotar decorações especiais para as próximas 24 Horas de Le Mans, onde se despede do ‘Mundial’ de Resistência (WEC), com os seus quatro GTE a envergarem designs distintos.

Também a Porsche surge com uma nova decoração para os seus 911 RSR, sendo que os dois que disputam o WEC serão dourados e os do campeonato IMSA ostentam as cores da Brumos, vistas em Daytona e Sebring no começo do ano.

Para a sua despedida do ‘Mundial’ de Resistência a Ford irá homenagear a sua presença em La Sarthe com decorações histórias. O carro # 66 – de Olivier Pla, Stefan Mucke e Billy Johnson – adota a imagem do Ford GT40 guiado na edição de 1966 por Bruce McLaren e Chris Amon.

Já o # 67 – de Andy Priaulx, Harry Tincknell e Jonathan Bomarito – terá a mesma decoração do Ford GT40 de Dan Gurney e A.J. Foyt de Le Mans em 1967, enquanto que o # 68 – de Sebastien Bourdais, Dirk Muller e Joey Hand – ostenta quase a mesma decoração da atualidade.

Finalmente o # 69 – de Scott Dixon, Ryan Briscoe e Richard Westbrook – rende homenagem ao Ford GT40 que Hulmes e Miles levaram ao segundo lugar nas 24 Horas de Le Mans de 1966, quando a marca da oval conseguiu a ‘tripla’ em La Sarthe.

Mas também a formação da Keating Motorsports, que está inscrita na categoria GTE Am, surge com uma decoração que a distinguirá dos seus ‘irmãos’ da equipa oficial, por via do patrocínio do Ford GT # 85 que será tripulado por Ben Keating, Jeroen Bleekemolen e Felipe Fraga.

A Porsche decidiu-se por cores específicas para o final da super temporada do WEC 2018/2019, com os dois 911 inscritos no campeonato – o # 91 de Bruni/Lietz/Makowiecki e o # 92 de Estre/Christensen/Vanthoor – a envergarem uma banda dourada no lugar da tradicional vermelha ostentada durante o resto da época.

Desta forma a marca de Weissach pretende celebrar também a coroa de construtores alcançada pela equipa, já que o cetro de pilotos discute-se também entre as suas duplas de pilotos nas provas mais curtas Estre/Christensen e Bruni Lietz.

Já do lado da Porsche North America, do campeonato IMSA, a homenagem é feita à Brumos nos dois 911 RSR da formação americana – o # 93 de Bamber/TandyPilet e o # 94 de Jaminet/Muller/Olsen – com o branco a dominar e as listas vermelha e azul ao centro do carro, como sucedeu nas 24 Horas de Daytona e nas 12 Horas de Sebring deste ano.

No fundo a marca alemã faz regressar as decorações especiais evocativas, como o fez em 2018, onde surgiu com as cores do ‘Porco cor de rosa’ (Cochon Rose) no 911 # 92 e da Rothmans no # 91.