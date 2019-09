Nas Notícias Fogos em Águeda e Albergaria-a-Velha levam a corte de estradas Por

Dois incêndios em povoamento florestal na região de Aveiro, um em Macinhata do Vouga, concelho de Águeda, e o outro em Paus, Albergaria-a-Velha, levaram ao corte de algumas estradas e estão a ser combatidos com a participação de meios aéreos.

Segundo o portal da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), ao início da tarde combatiam as chamas em Machinhata do Vouga 52 operacionais com 15 viaturas, bem como cinco meios aéreos, e a A25 chegou a ser cortada na zona de Sernada por precaução, sendo a circulação depois restabelecida.

Nos dois sentidos foi também cortada a circulação no IC2 e na EN 16, devido à progressão das chamas.

Um outro incêndio deflagrou no vizinho concelho de Albergaria-a-Velha, mais precisamente no lugar de Paus, que ao início da tarde mobilizava 53 operacionais e 15 viaturas no seu combate, tendo-se registado também pequenos focos noutros pontos do concelho, nomeadamente em Salgueiral e Frossos.