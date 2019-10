Flores têm reservas de combustíveis para as próximas semanas – ministro Adjunto

O ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, assegurou hoje que as Flores têm reservas de combustíveis para as próximas semanas e que, antes que se esgotem, o abastecimento à ilha açoriana será retomado.

“A ilha tem reservas de combustível para as próximas semanas e, antes disso, iremos retomar o abastecimento de combustíveis à ilha”, afirmou Siza Vieira, que se deslocou hoje às Flores, acompanhado pelo ministro do Planeamento, Nelson de Souza, em representação do primeiro-ministro.

Falando aos jornalistas no porto das Lajes das Flores, que ficou completamente destruído na madrugada de quarta-feira devido à passagem do furacão “Lorenzo”, o ministro Adjunto e da Economia referiu que a situação de crise energética, hoje decretada pelo Governo Regional, permite “moderar os consumos”.

“Moderando os consumos imediatos podemos fazer aguentar melhor as reservas de combustível que existem na ilha, permitindo que o reabastecimento se possa processar o mais rapidamente possível”, salientou Pedro Siza Vieira, que durante a visita ao porto das Lajes das Flores esteve sempre acompanhado pelo presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro.