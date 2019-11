Fitch tira Moçambique do ‘default’ e atribui rating de CCC

A agência de ‘rating’ Fitch retirou Moçambique da lista de países em incumprimento financeiro, atribuindo-lhe uma notação de CCC, o terceiro pior nível de análise, no seguimento da reestruturação dos títulos de dívida soberana.

“A melhoria do ‘rating’ de Moçambique reflete a resolução do Incumprimento Financeiro Seletivo, no seguimento da reestruturação completa dos títulos de dívida Ematum, que estavam em incumprimento financeiro desde janeiro de 2017”, lê-se numa nota da agência de notação financeira.

“O ‘rating’ de CCC reflete as contínuas vulnerabilidades da dívida do setor público empresarial, que podem afetar o perfil de crédito do emissor soberano, altos níveis de dívida pública, condições de liquidez apertadas, e um histórico de fraca gestão das finanças públicas”, acrescentam os analistas.

O ‘rating’ CCC é o terceiro mais baixo na escala de Fitch e reflete a convicção dos analistas de que há uma “possibilidade real de incumprimento financeiro”.