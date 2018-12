Desporto “Fiquei boquiaberto com os treinos do Ronaldo. É um animal”, diz jogador da Juventus Por

Rodrigo Bentancur, jovem jogador da Juventus, teceu rasgados elogios a Cristiano Ronaldo. Em entrevista à DAZN, o médio revelou a surpresa quando viu a forma como o português treina.

“Conheci o Cristiano Ronaldo no Mundial’2018. Depois do jogo para os oitavos de final (Portugal perdeu frente ao Uruguai) encontrei-me com ele na zona de antidoping. Reconheceu-me e eu nem queria acreditar que o Ronaldo sabia o meu nome”, contou.

Durante o verão, o internacional português mudou-se para Itália, onde se tornou companheiro de Bentancur.

“Quando regressei a Turim fiquei boquiaberto com os treinos dele. É um animal que dá 100 por cento em todas as situações”, revelou.

Em entrevista à DAZN, o jogador uruguaio admitiu ainda que ficou em pânico quando soube a Juventus o queria contratar, em 2017.

“Quando me disseram que tinha uma oferta da Juventus entrei em pânico. Fiquei muito contente, mas também muito assustado. Tinha de ir para Itália, deixar a minha família, aprender uma língua nova. Não achava que era capaz. Mas tudo passou quando entrei no balneário e olhei para os meus colegas. Percebi que ali ia vencer e ser feliz”, acrescentou.