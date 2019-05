Filó sucede a Vítor Oliveira no comando técnico do Paços de Ferreira

O Paços de Ferreira, recente campeão português da II Liga de futebol, anunciou hoje Filipe Rocha ‘Filó’ como treinador da equipa principal para 2019/20, época que marcará a estreia do técnico no principal campeonato.

O clube pacense recorreu a um vídeo promocional para divulgar o sucessor de Vítor Oliveira, associando as eleições europeias de domingo à eleição de Filó pela direção pacense como técnico pelo clube, sem revelar, no entanto, a duração do contrato.

Filipe Rocha, de 47 anos, terminou a época a treinar o Sporting da Covilhã, clube da II Liga, que conduziu ao sexto lugar, num currículo como treinador que incluiu passagens, entre outros clubes, por Freamunde, Naval 1.º Maio ou União da Madeira, no segundo escalão.

Como jogador, o antigo defesa central representou apenas quatro clubes: o Sporting de Espinho, de onde é natural, Fiães, Penafiel e Paços de Ferreira.