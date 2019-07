Motores Filipe Albuquerque sétimo nas 4 Horas de Barcelona Por

Filipe Albuquerque concluiu na sétima posição as 4 Horas de Barcelona, prova do European Le Mans Series que hoje se disputou no Circuito da Catalunnha.

O piloto português, que dividiu JS P217 # 22 da United Autosports com Phil Hanson, conseguiu fazer a recuperação possível numa prova que acabou por ser dominada por Jean-Eric Vergne, Roman Rusinov e Job Van Uitert, no Aurus 01 # 26 da G-Drive.

Embora partissem para a corrida apenas do 12º lugar da grelha de partida, logo atrás do outro Ligier da United Autosports, o # 32, na parte final e graças a um ritmo muito consistente e uma boa estratégia, Albuquerque e Hanson foram recuperando várias posições. Infelizmente o Ligier JS P217 mostrou mais uma vez que não está à altura dos Oreca 07, chassis que está também na base do Aurus que venceu a corrida.

Para a G-Drive tratou-se da segunda vitória consecutiva no ELMS 2019, sendo que Rusinov, Van Uitert e Vergne assumiram bem cedo a liderança, quando optaram por realizar duplos turnos com os seus pneus Dunlop, enquanto os carros da frente, incluindo o Oreca # 28 da IDEC Sport, que partiu da ‘pole position’, optaram por trocar de borrachas, perdendo mais tempo nas paragens nas boxes.

A partir dessa altura a G-Drive dominou a corrida, Rusinov geriu bem os pneus, antes de entrar o Aurus # 26 a Van Uitert e de Vergne realizar o último terço da corrida, vencendo e aumentando a vantagem no campeonato.

O campeão da Fórmula E concluiu a corrida uma volta à frente dos segundos classificados, Tristan Gommendy, Cognaud e Hirshi no Oreca 07 # 30 da Duqueine Engineering, enquanto ao último lugar do pódio subiram Antonin Borga, Alexandre Coigny e Nicolas Lapierre, no Oreca # 37 da Cool Racing.

Classificação final

1º Rusinov/Van Uitert/Vergne (Aurus) 135 voltas

2º Gommendy/Cognaud/Hirschi (Oreca) + 1 volta

3º Borga/Coigny/Lapierre (Oreca) + 1 volta

4º Jamin/Ragues/Bradley (Oreca) + 1 volta

5º Chatin/Lafargue (Oreca) + 1 volta

6º Pla/Falb/Pizzitola (Ligier) + 2 voltas

7º Albuquerque/Hanson (Ligier) + 2 voltas

8º Brundle/Cullen/Owen (Ligier) + 2 voltas

9º Tincknell/Manchester/Barnicoat (Dallara) 2 voltas

10º Hanley/Hedman/Alen (Oreca) + 2 voltas