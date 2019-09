Motores Filipe Albuquerque quer ser o melhor representante da Cadillac em Laguna Seca Por

Já sem a possibilidade de discutir o título no Campeonato IMSA Sportscar, Filipe Albuquerque vai para a penúltima prova da temporada, em Laguna Seca (Califórnia) apostado em ser o melhor representante da Cadillac.

O piloto português, que mais uma vez dividirá a condução do DPi # 5 da Action Express Racing com o seu compatriota João Barbosa, está ciente de que a prova do próximo fim de semana não vai ter a vida mais facilitada do que nas corridas anteriores.

No sistema de Balanço de Performance (BoP) os Cadillac DPi têm perdido para os rivais da Acura e da Mazda, pelo que Albuquerque não espera ‘milagres’ na prova que se disputa mais uma vez no traçado dos arredores de Monterrey.

Existiram ajustes no BoP, mas o piloto de Coimbra está convencido “que essas alteração não terão grande impacto, pelo que o registo e desempenho devem manter-se inalteráveis”. O mesmo é dizer que a dupla portuguesa vai “estar longe de poder discutir os primeiros lugares”.

Ainda assim Filipe Albuquerque não ‘baixa os braços’: “Tendo em conta que não estamos a lutar mais pelo campeonato vamos sem pressão, pelo que podemos arriscar tendo em conta as limitações a que estamos sujeitos. Assim vamos focar-nos em ser o melhor Cadillac em pista e tudo o que vier de acréscimo será bem vindo”.