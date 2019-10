Motores Filipe Albuquerque prossegue ‘aventura’ americana com a Action Express Por

Filipe Albuquerque foi confirmado com piloto da Action Express Racing para o 2020 do campeonato IMSA Sportscar, mas com um programa diferente do atual.

Isto significa que o piloto português se manterá na competição norte-americana de resistência, ainda que não o vá dividir o Cadillac Dpi # 5 da equipa de Denver (Carolina do Norte com João Barbosa, como sucede esta temporada.

Albuquerque estará numa formação de pilotos que falam português, mas será parceiro de Felipe Nasr e Pipo Derani, os brasileiros que atualmente dividem a condução do outro Cadillac Dpi da Action Express, o # 31.

O piloto de Coimbra terá no entanto um programa de apenas quatro provas, as mais extensas do IMSA – 24 Horas de Daytona, 12 Horas de Sebring, 6 Horas de Watkins Glen e Petit Le Mans (Road Atlanta).

“Foi um grande momento correr com o João (Barbosa) e com o Christian (Fittipaldi) e de representar a Mustang Sampling (o patrocinador do carro # 5) ao longo destes últimos anos. Compreendo que a situação comercial da equipa mudou e que nos ajustemos a novos projetos”, reagiu Filipe Albuquerque.

O piloto português também percebe que o seu envolvimento também foi alterado: “Será diferente para mim participar novamente em provas de resistência, mas a equipa trabalha já duramente para que o carro # 5 possa ter uma temporada completa”.