Motores Filipe Albuquerque faz ‘serenata’ com Ligier LMP2 nas ruas de Coimbra Por

Foi num cenário pouco provável para um protótipo das 24 Horas de Le Mans que Filipe Albuquerque evoluiu nas ruas da sua cidade-natal.

Em pleno centro histórico de Coimbra o ‘filho da terra’ tripulou o Ligier LPM2 da United Autosports, só parando na Porta Férrea da Universidade.

A iniciativa da autarquia conimbricense tinha por objetivo agradecer ao piloto os feitos de tem conseguido em pista além-fronteiras e permitir aos habitantes da capital do centro contactarem um pouco com o ‘escritório’ de Filipe Albuquerque.

“Foi um grande dia, memorável para mim e penso que também para as pessoas que se cruzaram comigo. Fiquei muito feliz por ter a oportunidade de fazer esta iniciativa na minha cidade. Sou muito acarinhado por todos e foi a forma que encontrámos de retribuir o infindável apoio”, referiu o piloto de Coimbra.

Filipe Albuquerque ruma agora a Portimão onde vai disputar a última corrida do ano do European Le Mans Series, já no próximo fim-de-semana de 26 e 27 de Outubro.