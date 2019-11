Motores Filipe Albuquerque “com o mesmo foco: ganhar” nas 4 Horas de Xangai Por

Filipe Albuquerque está de regresso ao Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) onde o objetivo é triunfar na categoria LMP2. Nas 4 Horas de Xangai volta a dividir o Oreca # 22 com Phil Hanson e Paul di Resta.

O piloto português chega à China motivado pela excelente exibição na derradeira prova do European Le Mans Series, em Portimão, onde depois da ‘pole-position’ subiu à segunda posição do pódio.

Agora em Xangai Albuquerque quer levar o Oreca da United Autosports ao triunfo, pois sabe que tem um carro ganhador: “Em Portimão, na última corrida do ELMS, aprendemos mais um pouco sobre o carro e isso ajuda a evoluir, a encontrar as afinações ideais e a prever comportamentos. Por isso, não há razão para não acreditar numa possível vitória”.

O piloto de Coimbra também está ciente de que a prova deste fim de semana é a última da série de corridas mais curtas do WEC 2019/2020: “Será a última corrida de quatro horas, as restantes serão mais extensas. Por isso, vamos ter de aproveitar todo o tempo de pista para prepararmos muito bem a corrida”.

“Conhecemos bem a pista e estamos todos com o mesmo foco: ganhar. Depois do que fizemos nas jornadas inaugurais seria um resultado bastante justo. Vamos ver se passamos da teoria à prática”, conclui Filipe Albuquerque, preparado para uma boa qualificação no sábado (6h30 em Portugal) e corrida no domingo (4h00 em Lisboa).