Filho de Michael Schumacher na Fórmula 2

Mick Schumacher, filho do antigo Campeão do Mundo de Fórmula 1 Michael Schumacher, vai disputar o Campeonato FIA de Fórmula 2 na próxima temporada.

Para o jovem alemão, campeão europeu em título de Fórmula 3, trata-se de ascender ao último patamar antes da disciplina máxima do automobilismo, depois de ter chegado a acordo para representar a equipa Prema na competição.

No fundo trata-se de uma continuidade, já Mick Schumacher representou a formação italiana no ‘Europeu’ de F3. Além disso trata-se de uma equipa com pergaminhos, pois recentemente levou Pierr Gasly ao título de GP2 em 2016 e Charles Leclerc ao cetro de F2 no ano passado.

“Estou ansioso por disputar a minha próxima época com a Prema na Fórmula 2. A meu ver uma etapa lógica no meu percurso desportivo. Espero melhorar ainda mais a minha experiência técnica e as minhas competências em termos de pilotagem”, afirma Mick Schumacher a propósito do seu novo desafio para 2019.

O jovem piloto alemão nunca teve dúvidas da equipa que queria representar no último patamar antes da F1: “Para mim foi evidente ir para a Fórmula 2 com a Prema. Nunca saberei agradecer demasiado a família Prema pelo que conseguimos juntos, especialmente este ano, e a forma como continuamos o nosso desenvolvimento em conjunto”.

De referir que a ligação do filho de Michael Schumacher à equipa de René Rosin remonta a 2016, quando então Mick competiu na Fórmula 4 na Alemanha e na Itália.