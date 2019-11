FIFA pede ao Iraque para receber Irão e Bahrain em terreno neutro

A FIFA pediu hoje ao Iraque para designar um terreno neutro para a realização dos jogos com o Irão e o Bahrain, de qualificação para o Mundial de futebol de 2022, por razões de segurança.

O Iraque tem previsto receber em 14 e 19 de novembro, respetivamente, o Irão e o Bahrain, treinado pelo português Hélio Sousa, na cidade de Bassorá, que, em outubro, foi palco do regresso da seleção aos jogos oficiais em solo iraquiano, na vitória por 2-0 frente a Hong Kong.

As manifestações no Iraque, que provocaram já dezenas de mortos, começaram em 01 de outubro com o propósito de contestar as reformas económicas e exigir a queda do regime, quando se assinala o primeiro ano do novo executivo.