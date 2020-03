Fórmula 1 FIA cria gabinete de crise devido ao coronavirus Por

A Federação Internacional do Automóvel (FIA) criou um gabinete de crise devido à epidemia de coronavirus.

Face às sucessivas perturbações de calendário em todo o desporto motorizado criadas pela doença surgida na China, a entidade que supervisiona o automobilismo a nível mundial resolveu concentrar numa só célula todos os assuntos relacionados com a epidemia Covid-19.

O Grande Prémio da Austrália de Fórmula 1 irá por diante mas vários eventos já foram cancelados, com o Grande Prémio do Qatar de MotoGP, o Grande Prémio da China de F1 ou as corridas de Fórmula E em Sanya e Roma.

Assim, o novo gabinete de crise da FIA dedicado ao coronavirus, liderado pelo professor Gérard Saillant, presidente da Comissão Médica da Federação Internacional. irá monitorizar o que está a acontecer relativamente à epidemia.

A FIA fez saber que segue de perto a situação com os clubes membros e os promotores e segue os concelhos das autoridades competentes os governos e a Organização Mundial de Saúde, mostrando-se disposta a tomar “todas as medidas necessárias para contribuir a comunidade internacional do desporto automóvel”, e que “adiará competições se tal for necessário”.

Na Fórmula 1 equipas como a Ferrari ou a Alpha Tauri (antiga Toro Rosso) poderão sofrer um grande impacto caso as autoridades italianas estendam as zonas de quarentena pela região da Emília Romagna.