Motociclismo 'Nacional' de Enduro e Mini-Enduro prosseguem em Góis

Os campeonatos nacionais de Enduro e Mini-Enduro prosseguem este fim de semana em Góis. É a terceira prova para a competição nacional e a segunda para a do ‘Mini’, numa prova que o Góis Moto Clube leva a cabo numa zona já bastante conhecida.

Após duas excelentes rondas iniciais em Santo André e Peso da Régua, o campeonato é liderado por Rui Gonçalves, que após vencer os dois dias realizados junto ao rio Douro leva para as especiais da zona centro oito pontos de vantagem face a Hugo Basaúla, o vencedor da primeira prova do campeonato.

Diogo Ventura é o terceiro do campeonato, a dez pontos do líder, seguido por Gonçalo Reis e Tomás Clemente, também eles no lote de animadores da temporada, que aqui vai finalizar a sua primeira metade.

Nas classes mais baixas o percurso será aproximadamente de 22 quilómetros por volta – especiais incluídas –, com duas provas cronometradas por volta – Cross Test e Enduro Test. Haverá três voltas para Infantis, Clássicas e Senhoras.

No ‘Nacional’ de Enduro serão 48 voltas por volta – especiais incluídas –, com três provas especiais cronometradas; Enduro Test, Cros Test e Extreme, três controlos horários. O percurso será percorrido por três vezes e meia pelos pilotos da Elite e Open, três vezes pelos verdes Veteranos e Senhoras e duas vezes pelas restantes classes.