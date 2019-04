Festival Folia em Lousada celebra os 19 anos com espetáculos para todas as idades

A edição deste ano do festival Folia, em Lousada, assinala os 19 anos do evento e vai decorrer de quinta-feira a 05 de maio, “com uma programação equilibrada” para todas as faixas etárias, disse a organização.

“Este ano o nosso festival centra-se no tema da memória, já são 19 anos, já são muitos festivais”, disse o organizador Victor Fernandes, explicando que a programação quer refletir estes anos com uma variação de estilos, captando tanto um público mais velho, como mais novo.

O evento, oficialmente designado Festival Internacional de Artes do Espetáculo, é organizado pelo Jangada Teatro, uma companhia que celebra o este ano os 20 anos de existência, com sede em Lousada, no distrito do Porto, e pela câmara local.

Nas ofertas musicais do festival, destaca-se o concerto de Fernando Tordo, no primeiro dia, e The Legendary Tigerman, que sobe ao palco dia 27 de abril.

O segundo dia de festival conta com a peça “A Fera Amansada”, de Shakespeare, interpretada pela companhia Jangada Teatro, no auditório municipal, onde vão decorrer todos os espetáculos.

“Hamlet” é a peça que será levada à cena pela Companhia do Chapitô, no dia 28 de abril e no fim de semana seguinte, a 03 de maio, a Yellow Star apresentará “Faz-te Homem”, com a participação dos atores João Didelet e António Machado.

A 04 de maio, a companhia espanhola El Espejo Negro traz a palco “Óscar El Niño Dormido”, “uma peça vertida para Teatro de Marionetas” e o festival encerra dia 05 de maio com “BOCAge” pela Magiabrangente.

Para além da música e do teatro, vai haver uma oficina, com um custo de seis euros, com o pintor Rodolfo Silva, e vai ser exibido gratuitamente o filme “A roda gigante” de Woody Allen a 27 e 28 de abril, na livraria PuroFlow.

Victor Fernandes afirma que, pela primeira vez, a organização optou por distribuir a programação por dois fins de semana, para tornar o festival “mais democrático” e permitir a presença das pessoas que vêm de fora, principalmente da região do Vale do Sousa, Porto, Minho, Guimarães e Braga.

Os 20 anos da Jangada vão ser celebrados no final do ano com a estreia da peça “Guerras do alecrim e manjerona”, de António José da Silva, numa coprodução com o Teatro Nacional São João.

Os bilhetes podem ser adquiridos na bilheteira local e na Ticketline, sendo que as peças de teatro têm um custo de seis euros, o concerto de Fernando Tordo oito euros e The Legendary Tigerman dez euros.

Na sequência do Folia realiza-se ainda um evento para o público mais jovem, Foliazinho, com três peças de teatro, a decorrer entre 10 e 11 de maio.