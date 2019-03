Fernando Santos já deve contar com Ronaldo no segundo treino de Portugal

A seleção portuguesa de futebol realiza hoje o segundo treino de preparação para o arranque da qualificação para o Euro2020, no qual Fernando Santos já deverá ter à disposição todos os atletas, inclusive Cristiano Ronaldo.

O ‘capitão’ da seleção nacional foi devidamente autorizado pelo Federação Portuguesa de Futebol a falhar o primeiro dia de estágio, na segunda-feira, juntando-se hoje aos restantes 24 convocados para os embates com Ucrânia e Sérvia.

Além do avançado da Juventus, o selecionador nacional deverá também contar em pleno com os nove jogadores que na véspera se limitaram a fazer trabalho de ginásio e de recuperação: João Cancelo, Rúben Dias, Pizzi, Rafa, William Carvalho, André Silva, Bruno Fernandes, Gonçalo Guedes e João Félix.

No primeiro dia de trabalhos, Fernando Santos teve à disposição 15 atletas em pleno no relvado principal da Cidade do Futebol, em Oeiras, entre os quais os avançados Dyego Sousa e Diogo Jota, que estão a trabalhar pela primeira vez na principal seleção de Portugal.

A sessão de treino de Portugal tem início marcado para as 10:30, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social. Antes, às 10:00, um jogador falará aos jornalistas, em conferência de imprensa.

Portugal começa a defender o título europeu conquistado em 2016, em França, frente à seleção da Ucrânia, na sexta-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, e recebe, três dias depois, em 25 de março, a Sérvia, no mesmo recinto, estando o início de ambos os jogos agendado para as 19:45.

A seleção nacional vai disputar o grupo B, que inclui ainda a Lituânia e o Luxemburgo.

Pela primeira vez, a fase final do Campeonato da Europa vai decorrer em 12 cidades de 12 países diferentes, com Londres a receber os jogos das meias-finais e da final.