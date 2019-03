Motores Fernando Alonso interessado em alinhar nos 1000 Km de Bathurst Por

A saída da Fórmula 1 deixou Fernando Alonso com mais tempo livre e para mais desafios. Depois de ter disputado e vencido as 24 Horas de Le Mans, e de confirmar a sua segunda participação nas 500 Milhas de Indianápolis, mostra-se agora interessado em disputar os 1000 Km de Bathurst.

O evento que se disputa no mítico Circuito de Mount Panorama e que é a prova ‘rainha’ dos Supercars australianos, é algo que a Alonso não disse que não depois de conversas com o Zak Brown, que é co-proprietário de uma das equipas que participa no campeonato.

Para o espanhol uma deslocação a Bathurst não será para já, mas o ‘patrão’ da McLaren é co-proprietário da Walkinshaw Andretti United, que participa no campeonato australiano de Supercars, o que facilitaria uma participação do antigo Campeão do Mundo de Fórmula 1 na mítica corrida.

“Falei com Zak. Obviamente que ele tem uma equipa e falamos dessas corridas icónicas, nas quais um dia poderia estar interessado. Não ser a curto prazo, certamente, mas não fecho portas a nada”, referiu Fernando Alonso quando questionado sobre a possibilidade de competir nos 1000 Km de Bathurst.

Para já o piloto de Oviedo concentra-se nas próximas 500 Milhas de Indianápolis, mas insiste que continua aberto a novas experiências: “Gosto de me desafiar para coisas das quais não fazia a mínima ideia. Preciso de aprender e aprender depressa, e talvez possa ser tão rápido quanto os especialistas nessa disciplina. Nos dois últimos anos testes muitos carros, gosto de NASCAR em pistas convencionais. Seria interessante testar a NASCAR numa oval também. Gostaria de perceber quais são as sensações”.