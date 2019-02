Fórmula 1 Fernando Alonso é ‘piloto de reserva’ não oficial da McLaren Por

Fernando Alonso terá que ser olhado como ‘piloto de reserva’ na equipa McLaren este ano. Isto a ter em conta palavras do ‘patrão’ Zak Brown sobre o assunto.

Segundo o norte-americano o espanhol está semi-retirado da Fórmula 1 para competir a tempo inteiro no Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) pela Toyota, disputar provas com as 24 Horas de Daytona e as 500 Milhas de Indianápolis.

Aliás, na apresentação do McLaren MCL34 Brown faz questão de insistir: “Fernando ainda faz parte da equipa no nosso projeto na Indy 500. É provável que não o anunciemos como nosso piloto de reserva mas penso que há pilotos que, se precisarmos de alguém a curto prazo ele desempenhará esse papel”.

O brasileiro Sergio Sette Câmara deveria ser, em princípio o ‘reserva’ da formação de Woking, devido ao patrocínio da Petrobras à McLaren, mas o piloto de Fórmula 2 não possui a necessária super licença e este ano vai-se concentrar na competição de acesso à F1.

“Para mim o programa mais importante, na minha opinião, é este (a F2), que irá ditar o meu futuro, e não tanto o meu trabalho como piloto de testes”, referiu recentemente Setta Câmara ao canal de televisão Globo.