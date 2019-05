Federer e Nadal seguem para os ‘oitavos’ de Roland Garros, Pliskova fica pelo caminho

Os tenistas Roger Federer e Rafael Nadal apuraram-se hoje para os oitavos de final do torneio de Roland Garros, segundo ‘Grand Slam’ do 2019, enquanto a número dois mundial do ‘ranking’ ATP, Karolina Pliskova, foi eliminada.

No seu encontro 400 em ‘majors’, o suíço Roger Federer, número três mundial, fez jus ao seu favoritismo frente ao norueguês Caspar Ruud, 63.º, impondo-se na terceira ronda do torneio parisiense em terra batida pelos parciais de 6-3, 6-1 e 7-6 (10-8), em duas horas e 14 minutos.

Nos ‘oitavos’, o vencedor da prova em 2009, terá pela frente o argentino Leonardo Mayer, 68.º da hierarquia.

Por sua vez, o 11 vezes campeão no pó tijolo de Paris, Rafael Nadal, teve de se aplicar perante a prestação do belga David Goffin, que perdeu 1-6 e 3-6 nos dois primeiros parciais, mas conseguiu vencer o terceiro ‘set’ (6-4), naquele que foi segundo parcial perdido pelo espanhol nos últimos 17 encontros em Roland Garros, precisamente na edição passada, diante do argentino Diego Schwartzman.

No quarto ‘set’, Nadal voltou a subir o nível, fechando com um 6-3, num encontro que durou duas horas e 49 minutos. O adversário da próxima fase é argentino Juan Ignacio Londero, 78.º do ‘ranking’.

De resto, o ‘carrasco’ de João Sousa na prova francesa, o espanhol Pablo Carreño Busta, foi forçado abandonar perante o francês Benoit Paire, devido a lesão, enquanto o japonês Kei Nishikori teve de sofrer mais de quatro horas para se superiorizar em cinco ‘sets’ (6-4, 6-7 (6-8), 6-3, 4-6 e 8-6), diante do sérvio Laslo Djere.

O encontro entro o outro suíço, Stan Wawrinka, campeão de Roland Garros em 2015, e o búlgaro Gregor Dimitrov foi interrompido por falta de luz no ‘court’, numa altura em que o helvético vencia por 2-0 – 7-6 (7-5) e 7-6 (7-4).

Também o desafio que opôs o grego Stefanos Tsitsipas ao sérvio Filip Krajinovic foi adiado pelas mesmas razões, quando se registava 5-5 no terceiro parcial, depois de o campeão do Estoril Open deste ano ter começado com dois ‘sets’ vitoriosos (7-5 e 6-3).

Na vertente feminina, a checa Karolina Pliskova, segunda cabeça de série, foi surpreendida pela croata Petra Martic, por 6-3 e 6-3.

O desaire no torneio parisiense significa que a japonesa Naomi Osaka vai conservar a liderança do ranking mundial, independentemente do resultado que obtiver em Roland Garros.