Federação de Automobilismo e Karting prolonga suspensão das atividades

A Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) anunciou o prolongamento do período de suspensão de toda a atividade desportiva

Depois de ter anunciado a suspensão por três semanas, e face à atual situação de pandemia por coronavírus e seguindo as recomendações do Governo, da Organização Mundial de Saúde e da Direção Geral de Saúde, decidiu prolongar esse período pelo menos até 30 de abril.

No final do próximo mês a FPAK reavaliará a situação e adotará as medidas ajustadas em conformidade com as autoridades de saúde. Até lá o atendimento ao público nas delegações de Lisboa, Porto e Funchal ficarão encerradas.