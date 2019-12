Desporto Federação abre inquérito aos incidentes no túnel do Jamor Por

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) abriu hoje um processo de inquérito para apurar ocorrências num encontro da 13.ª jornada da I Liga, na qual foram noticiados incidentes no Belenenses SAD-FC Porto.

“Instaurado processo de inquérito, por decisão do presidente do Conselho de Disciplina, de 12 de dezembro de 2019, com vista ao apuramento de factos ocorridos em jogo da I Liga”, lê-se num comunicado do CD da FPF.

De acordo com o mesmo documento, o processo foi enviado à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, “mantendo-se em segredo até ao fim do inquérito”.

No intervalo da partida entre o Belenenses SAD e o FC Porto, que terminou empatado 1-1, elementos das estruturas dos dois clubes terão tido um desentendimento no túnel de acesso aos balneários do Estádio Nacional, em Oeiras.

Num vídeo divulgado pela SIC, vê-se o treinador do Belenenses SAD, Pedro Ribeiro, a acusar alguém de lhe ter dado um soco.