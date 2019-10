FC Porto volta a contar com Marega antes da receção ao Rangers

O internacional maliano Moussa Marega, que falhou a goleada na Taça de Portugal ao Coimbrões (5-0), regressou aos treinos do FC Porto, na preparação para a Liga Europa de futebol.

Os ‘dragões’, que se qualificaram no sábado para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, já preparam a receção aos escoceses do Rangers, na quinta-feira, com Marega a treinar em pleno e a ser mais uma opção para o treinador Sérgio Conceição.

De fora continua o internacional mexicano Corona, que tem sido utilizado a lateral direito, mas que jogou pela última vez na vitória fora com o Rio Ave, em 29 de setembro, numa partida em que saiu lesionado.

O FC Porto defronta o Rangers na quinta-feira a partir das 17:55, três dias antes de receber o FC Famalicão, que lidera a I Liga de futebol, com mais um ponto do que os ‘dragões’ e o Benfica.

Na segunda-feira, a equipa volta a treinar no centro de estágios do Olival, em Vila Nova de Gaia, a partir das 10:30.