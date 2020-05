Mundo Farmacêutico morre ao testar xarope desenvolvido para curar a covid-19 Por

Um farmacêutico morreu e outro, superior hierárquico, foi hospitalizado, na Índia, após beberem um xarope que tinham fabricado com o intuito de servir como medicamento para a covid-19.

De acordo com as autoridades, as duas vítimas, que trabalhavam para uma empresa especializada em fitoterapia (estudo dos efeitos medicinais de plantas), criaram um composto a partir de uma mistura de óxido nítrico e nitrato de sódio, numa casa em Chennai.

A fórmula foi desenvolvida a partir de uma pesquisa na internet, com ingredientes comprados num mercado local.

Ashok Kumar, chefe da polícia local, informou que K. Sivanesan, de 47 anos, morreu na casa, com o chefe dele a ser transportado de emergência para o hospital.