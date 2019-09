Famalicão bate Belenenses SAD e segue na liderança da I Liga

O Famalicão segurou hoje a liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao derrotar em casa o Belenenses SAD, por 3-1, depois de ter estado a perder neste jogo da sétima jornada.

A quarta vitória seguida do Famalicão, promovido esta época ao primeiro escalão, foi consumada com um golo de Pedro Gonçalves (61 minutos) e dois do brasileiro Anderson (80 e 87), que chegou aos quatro tentos na Liga. Tiago Esgaio inaugurou o marcador, a favor do conjunto lisboeta, antes do intervalo (44).

Com seis triunfos e um empate, o Famalicão passou a somar 19 pontos e manteve-se isolado no topo da classificação, com mais um ponto do que o Benfica, que hoje recebeu e venceu o Vitória de Setúbal (1-0).

O FC Porto, que recebe o Famalicão na próxima jornada, segue em terceiro, com 15 pontos e visita o Rio Ave no domingo.