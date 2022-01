Nas Notícias Mulher de Famalicão põe sacos com fruta no portão de casa para os necessitados Por

Se as palavras solidariedade e partilha são comuns por alturas das festividades de Natal e Ano Novo, a verdade é que há quem as faça acompanhar ao longo dos tempos, como é o caso de Margarida Oliveira, habitante de Famalicão que tem feito questão de colocar sacas com fruta para que os mais necessitados peguem e possam comer. De forma generosa.

Residente na rua do Chouso, na freguesia de Lemenhe, em Vila Nova de Famalicão, Margarida Oliveira vai mais longe do que as palavras possam alcançar e decidiu passar aos atos.

Num tempo de dificuldades financeiras para tantas famílias, esta minhota resolveu dar uma dimensão real à palavra generosidade e passou a deixar fruta em sacas junto aos muros da sua habitação.

Quem quiser, pode pegar, de fora anónima, sem qualquer tipo de justificação ou explicação.

Se já colocou laranjas para que outros pudessem levar e comer, agora são chuchus. No fundo, Margarida Oliveira prefere dar aos outros aquilo que não quer ver ficar podre pelo tempo.

Por outro lado, a palavra dar conquista terreno e permite que se façam reflexos sobre o dever cívico de viver em sociedade onde a partilha deveria imperar.

Em declarações à Fama Rádio, Margarida Oliveira explicou de viva voz o que a leva a ter tão generosa atitude.

“Faz bem ao coração”, conta Margarida Oliveira

“Em vez de ficar no chão a apodrecer, se calhar há pessoas que gostariam de ter e não têm possibilidades”, justifica a figura principal de tão nobre ato.

A este propósito, Margarida Oliveira diz que a ação se tem revelado “um sucesso”. “Eu colocava de manhã e de noite já não tinha”, conta, em declarações prestadas à Fama Rádio.

Além disso, Margarida Oliveira não nega que esta generosidade a faz sentir “bem”. “É um bom incentivo para quem tiver muitas fruteiras, por que não dar?”

Ainda que não receba qualquer tipo de compensação monetária, Margarida Oliveira diz que o impacto que a sua iniciativa tem tido, lhe tem valido o agradecimento do povo e isso “faz bem ao coração”.

E Margarida Oliveira promete não parar com as ações solidárias. “Na altura dos figos coloco figos, na altura das nozes coloco nozes.”