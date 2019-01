Facebook registou em 2018 os maiores lucros da sua histórtia

A Facebook informou hoje que em 2018 conseguiu os maiores lucros da sua história, enquanto o número de utilizadores continua a crescer, tudo isto apesar de ter vivido um ano cheio de polémicas que a afetaram.

No total, a Facebook encerrou o seu exercício de 2018 com um lucro de 22,112 mil milhões de dólares (19,2 mil milhões de euros), mais 39 por cento do que no ano anterior.

A empresa dirigida por Mark Zuckerberg já conta com 1,523 mil milhões de utilizadores diários em todo o mundo e 2,320 mil milhões de internautas ativos, em termos mensais, o que significa que cerca de um terço da humanidade se liga a esta rede social pelo menos uma vez por mês.

Um dos aspetos mais relevantes dos resultados financeiros apresentados na quarta-feira pela empresa sedeada em Menlo Park, no Estado da Califórnia, é o de ter voltado a dar sinais de crescimento nos mercados europeu e norte-americano, onde se tinha estancado nos últimos tempos.