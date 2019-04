Motociclismo Fábio Belo estreia SWM na Ferraria Por

Fábio Belo vai estrear uma SWM 300 RS Factory no Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, alinhando com a moto recém-lançada em Portugal no Raid TT da Ferraria.

O piloto alentejano de 32 anos, que iniciou a temporada participando na Baja TT do Pinhal, onde foi quinto na classe TT1, responde assim a um convite de Armindo Neves para alinhar com o apoio da marca e da Lusomotos, o seu distribuidor para Portugal.

Belo tem a assim a oportunidade de tripular o modelo da SWM inserido na classe TT2, com a ambição de conquistar um bom resultado e comprovar a fiabilidade da moto da marca que é baseada num projeto original Husqvarna mas que é construída em Itália.

O piloto alentejano, que vai disputar as restantes provas do campeonato, mostra-se entusiasmado com este novo desafio: “Quero desde já agradecer ao Armindo Neves o convite, à SWM pela confiança que deposita em mim ao incluir-me no projeto e à Motogardunha por se manter na equipa de assistência, sem os quais não seria possível integrar este novo desafio”.

“Quero poder dignificar cada um deles e é com orgulho que embarco nesta nova aventura, a qual encaro com bastante respeito e com o objetivo claro de conquistar o melhor resultado possível em TT2 e à ‘geral’, embora ainda não esteja totalmente recuperado da fratura no dedo da mão esquerda que contrai em Fevereiro e que se agravou na Baja do Pinhal”, refere ainda Fábio Belo, um piloto com 24 anos de experiência que só nos últimos três anos conquistou vários pódios na categoria Hobby em provas do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno.

O 32º Raid TT da Ferraria disputa-se no próximo fim de semana. A prova arranca no sábado com a realização da primeira etapa que compreende um setor seletivo de 42,5 quilómetros. No domingo os concorrentes terão pela frente uma dupla passagem por um troço com 88 quilómetros.