Tiago Monteiro apostado numa boa qualificação e subir posições na Hungria

Depois de ter conseguido pontuar no seu regresso à Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) em Marraquexe, Tiago Monteiro espera melhorar a sua performance na segunda ronda da temporada, que no próximo fim de semana tem como cenário o Circuito de Hungaroring.

Na pista magiar o piloto português quer aproveitar o potencial do Honda Civic TCR da KCMG, já demonstrado na prova de abertura em Marrocos, e dessa forma ampliar o pecúlio de 20 pontos e o nono posto do campeonato com que saiu do norte de África.

Hungaroring é um traçado convencional, por isso um cenário completamente diverso do da etapa marroquina, sendo que é uma pista onde Tiago pôde testar durante o inverno. Daí que não tenha segredos para si.

“É um traçado técnico com curvas rápidas e longas que se ajusta bem ao nosso carro. É neste circuito que vamos conseguir perceber melhor como estamos face à concorrência. O nosso Honda está bastante equilibrado e depois do que conseguimos em Marrocos, espero que a nossa performance possa ser tão boa”, destaca o piloto do Porto.

Tiago Monteiro já delineou uma estratégia para o fim de semana: “Vou apostar em fazer uma boa qualificação, conseguir três bons resultados nas corridas que permitam angariar pontos importantes para subir posições na tabela. Estamos ainda no início do Campeonato mas não podemos descurar pontos. No final, a diferença faz-se nos pequenos detalhes. Lutar pelo título é o objectivo para esta época. Por isso, todas as corridas tratam-se de uma final”.