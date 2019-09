Ex-chefe do SIED nomeado responsável por serviços de informação da UE

O dirigente do Serviço de Informações Estratégicas e de Defesa (SIED) José Casimiro Morgado foi hoje nomeado pela chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini, como diretor dos serviços de informação da União Europeia (UE).

Num comunicado, o Serviço de Ação Externa divulgou hoje que Casimiro Morgado foi nomeado por Mogherini como diretor do Centro de Inteligência e Situação da UE (INTCEN).

O INTCEN é um organismo de informação civil do Serviço de Ação Externa da UE e faz análises com base em informações prestadas pelos Estados-membros, para além de monitorizar e avaliar as relações internacionais, particularmente em áreas geográficas sensíveis.