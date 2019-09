Motores Miguel Barbosa visa o pódio no Baixo Tâmega Por

Miguel Barbosa e Jorge Carvalho vão estar à partida do Rali Terras D’Aboboreira com o claro objetivo de terminarem no pódio.

No regresso ao Campeonato de Portugal de Ralis após a pausa de verão a dupla do BP Ultimate Skoda Vodafone Team quer lutar pelas posições cimeiras num evento que este ano se estende do concelho de Amarante para os de Baião e Marco de Canaveses.

Fotos: AIFA

O piloto lisboeta sabe que um resultado entre os três melhores relança a sua campanha num campeonato cujo líder, embora presente, não pode pontuar. Isto apesar da presença de uma concorrência forte, a começar pelo Campeão em título, passando pelo vencedor da prova anterior e pelo da edição de 2018 do evento organizado pelo Clube Automóvel de Amarante.

“Estamos muito motivados e apostados em lutar pelas primeiras posições num rali que promete ser muito competitivo, com muitos adversários fortes e ambiciosos. É uma prova com troços muito interessantes e algumas novidades. Fizemos um teste muito positivo e estamos confiantes para conseguirmos chegar aos resultados que ambicionamos”, refere Miguel Barbosa.

Pela frente o piloto do BP Ultimate Vodafone Skoda Team tem uma dezena de classificativas, que incluem, na sexta-feira, uma dupla passagem pela classificativa Rio Tâmega (10,21 km), a que se segue, pelas 21h15, a Super especial de Baião (1,52 km).

No sábado estão contempladas três duplas passagens pelos troços de Marco Rios de Emoção (10.95km), de Baião Vila Natural (10.36 km) e Carvalho de Rei (11.21km). O dia termina em Marão, onde é disputada a décima e mais longa especial deste rali com 17.32km antes do pódio que terá lugar em Baião.