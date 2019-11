Euro2020: Seleção portuguesa treina no Algarve

A seleção portuguesa de futebol treina hoje no Estádio Algarve, onde na quinta-feira defronta a Lituânia, no seu penúltimo jogo no Grupo B de apuramento para a fase final do Euro2020.

Portugal tem uma sessão agendada para as 11:00, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social. Depois do treino, o selecionador Fernando Santos e um jogador ainda a designar irão falar aos jornalistas, em conferência de imprensa, igualmente no Estádio do Algarve.

Na terça-feira, no arranque dos trabalhos, Fernando Santos contou com os 24 convocados no treino, incluindo Cristiano Ronaldo.

Da lista inicial de 25 convocados, Pepe, Nelson Semedo e João Mário foram dispensados, todos devido a lesão, tendo o selecionador nacional chamado João Cancelo e o estreante Domingos Duarte.

O Portugal-Lituânia está agendado para as 19:45 e terá arbitragem do francês Ruddy Buquet. Três dias depois, os campeões europeus jogam no Luxemburgo, na despedida do Grupo B.

O agrupamento é liderado pela Ucrânia (19 pontos, em sete jogos), seguido por Portugal (11, em seis), Sérvia (10, em seis), Luxemburgo (quatro, em seis) e Lituânia (um, em sete).

Em caso de vitória nos dois últimos jogos, Portugal assegura o segundo lugar do grupo e o apuramento direto para a fase final do próximo Europeu, independentemente dos resultados obtidos pela Sérvia.