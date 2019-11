Euro2020: Lituânia promete “boa organização defensiva” para parar o campeão europeu

O selecionador da Lituânia afirmou hoje que “uma boa organização defensiva” vai ser determinante para conseguir pontuar em Portugal, em jogo de apuramento para o Euro2020 de futebol, e mostrou-se satisfeito por voltar a defrontar o campeão europeu.

“Não é todos os dias que defrontamos um tão adversário importante como Portugal. Os jogadores sabem disso. Eles estão contentes por isso e espero que demonstrem essa alegria em campo. Quero que aproveitem esta oportunidade para demonstrar o seu melhor”, afirmou Valdas Urbonas.

O técnico de 51 anos falava aos jornalistas no Estádio Algarve, na conferência de imprensa de antevisão do encontro do Grupo B de qualificação para a fase final do próximo Europeu.

“Sabemos que não vamos ter muita bola. Temos consciência disso. Por isso, a organização defensiva vai ser muito importante. Só com uma boa organização defensiva podemos tirar alguma coisa deste jogo”, referiu.

Questionado sobre os possíveis problemas físicos de Cristiano Ronaldo, Urbonas assumiu que tem seguido a situação do avançado português.

“Todos nós vimos a força dele no primeiro jogo [Ronaldo marcou quatro golos]. Mas Portugal não é só Ronaldo, tem uma grande equipa”, considerou.

Na mesma conferência de imprensa, o capitão Fedor Cernych, que falhou o jogo em Vilnius (5-1), devido a lesão, mostrou-se motivado por jogar frente a “uma das melhores equipas do mundo”.

“Queremos fazer o nosso melhor, vamos dar tudo e, com alguma sorte, acho podemos alcançar um bom resultado. Sabemos que vamos jogar mais recuados, mais à defesa e que vamos tentar sair rápidos no contra-ataque”, disse o avançado de 28 anos.

O Portugal-Lituânia está agendado para as 19:45 e terá arbitragem do francês Ruddy Buquet. Três dias depois, os campeões europeus jogam no Luxemburgo, na despedida do Grupo B.

O agrupamento é liderado pela Ucrânia (19 pontos, em sete jogos), seguido por Portugal (11, em seis), Sérvia (10, em seis), Luxemburgo (quatro, em seis) e Lituânia (um, em sete).

Em caso de vitória nos dois últimos jogos, Portugal assegura o segundo lugar do grupo e o apuramento direto para a fase final do próximo Europeu, independentemente dos resultados obtidos pela Sérvia.