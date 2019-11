Euro2020: França fecha qualificação com vitória e primeiro lugar

A campeã mundial França fechou hoje o grupo H da qualificação para o Euro2020 de futebol, garantindo o primeiro lugar da ‘poule’, após a vitória na inauguração do novo estádio nacional da Albânia (2-0), em Tirana.

Golos de Tolisso, a passe de Griezmann, aos nove minutos, e do jogador do FC Barcelona, aos 30, estragaram a festa dos albaneses, cujo novo estádio nacional é também o maior recinto do país, com capacidade para mais de 22 mil espetadores.

A vitória tranquila permitiu aos franceses garantir o primeiro lugar do grupo, que dá acesso a uma vantagem, em teoria, no sorteio da fase final da prova, marcado para 30 de novembro, em Bucareste, a capital da Roménia.

À mesma hora, a Turquia não teve dificuldades em bater Andorra, em Andorra a Velha, graças a um ‘bis’ de Enes Unal, aos 17 e 21 minutos, o segundo de grande penalidade.

Os franceses já estavam qualificados, à semelhança dos turcos, e acabaram com 25 pontos, mais dois que o segundo classificado, enquanto a Islândia, que hoje venceu em casa da Moldávia (2-1), acabou em terceira, com 19.

Bjarnason e Sigurdsson apontaram os tentos dos islandeses, com Milinceanu a empatar, na altura, para os moldavos. A Islândia ainda pode chegar ao Euro2020, disputando o ‘play-off’ via Liga das Nações.

O dia de hoje marca o apuramento do campeão europeu em título Portugal para a prova do próximo ano, que vai ser disputada em várias cidades europeias, após vencer o Luxemburgo (2-0) e a Sérvia empatar com a Ucrânia (2-2), no Grupo B.

A Inglaterra goleou o Kosovo (4-0), com Harry Kane a isolar-se na lista de melhores marcadores, com 12 golos, mais um do que Cristiano Ronaldo e o israelita Eran Zahavi, enquanto a Bulgária surpreendeu a já qualificada República Checa (1-0).